أكد قائد المنتخب القطري لكرة القدم حسن الهيدوس، شعوره بالفخر لتمثيل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثانية توالياً، وقال الهيدوس في لقاء مصور بثه الاتحاد القطري لكرة القدم، إن المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك تمثل مصدر فخر كبير له، مؤكداً أن ارتداء قميص «العنابي» كان دائماً شرفاً ومسؤولية كبيرة طوال مسيرته الدولية.



وأضاف: «أنا فخور بتمثيل المنتخب الوطني طوال هذه السنوات، وأتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظن الجماهير». وأشار قائد المنتخب القطري إلى أن قرار اعتزال اللعب الدولي ثم العودة إلى صفوف المنتخب لم يكن سهلاً، لكنه حرص دائماً على وضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، باعتبارها الدافع الأساسي وراء مختلف القرارات التي اتخذها خلال مسيرته.



وقال: «أنا محظوظ بتمثيل المنتخب والمشاركة في البطولات المختلفة، كما أنني محظوظ بالزملاء الذين لعبت معهم والمدربين الذين عملت معهم»، مثنياً في الوقت ذاته على الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في دعم اللاعبين وتحفيزهم.



وأكد الهيدوس أن الخبرات التي اكتسبها من مشاركته السابقة في كأس العالم FIFA قطر 2022 ستساعده على التعامل بصورة أفضل مع أجواء المباريات المونديالية ومتطلباتها، موضحاً أنها تمنحه القدرة على التصرف بشكل أفضل في المواقف المختلفة داخل الملعب وخارجه.



وشدد على أهمية نقل تلك الخبرات إلى بقية اللاعبين، خصوصاً العناصر الشابة التي ستخوض نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، مؤكداً ضرورة التحلي بالطموح والرغبة المستمرة في تحقيق الإنجازات والسعي نحو أفضل النتائج.



وحول الاستعدادات للمونديال، أوضح قائد المنتخب القطري أن التحضيرات بدأت مبكراً منذ ضمان التأهل، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.



وأشار إلى أن المنتخب القطري ينتظره تحد كبير في دور المجموعات، قائلاً: «المنافسة في مجموعتنا لن تكون سهلة، لأننا سنواجه المنتخب السويسري الذي يعد واحداً من أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم، والمنتخب الكندي الذي سيلعب على أرضه وبين جماهيره ويضم عناصر مميزة، إضافة إلى منتخب البوسنة والهرسك».



واختتم الهيدوس تصريحاته بالتأكيد على ثقة لاعبي المنتخب بقدرتهم على تقديم مستويات مميزة، قائلاً: «نؤمن بحظوظنا في هذه المشاركة، وتركيزنا الأكبر حالياً ينصب على مباراتنا الأولى من أجل الظهور بصورة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا دفعة قوية في مشوار البطولة».