تلقى منتخب أوروغواي دفعة من القلق قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام المنتخب السعودي في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026، بعد تعرض صانع الألعاب جورجيان دي أراسكايتا لإصابة عضلية في عضلة الساق خلال التدريبات.



وأثارت الإصابة مخاوف الجهاز الفني بقيادة مارسيلو بيلسا، خصوصاً أن اللاعب يُعد أحد أبرز مفاتيح اللعب في المنتخب الأوروغوياني. وتشير التقارير إلى أن أراسكايتا سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى جاهزيته قبل المواجهة المقررة أمام الأخضر يوم 15 يونيو.



ورغم القلق المحيط بحالته، أبقى الاتحاد الأوروغوياني اللاعب ضمن القائمة النهائية للمونديال، وسط تفاؤل بإمكانية لحاقه بالمباراة، إلا أن مشاركته لا تزال محل متابعة حتى الأيام الأخيرة التي تسبق اللقاء.



وتأتي هذه الإصابة في وقت يستعد فيه المنتخب السعودي لمواجهة أحد أبرز منتخبات المجموعة، ما قد يمثل خبرا إيجابيا للأخضر في حال غياب النجم الأوروغوياني عن المباراة الافتتاحية.