شهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في طريقة تعامل المستهلكين مع الأزياء الفاخرة، إذ لم يعد امتلاك القطعة هو الهدف الأساسي لدى كثير من محبي الموضة، بل أصبح الوصول إليها وتجربتها في المناسبات المختلفة خياراً أكثر جاذبية. ومن هنا برزت خدمات استئجار الملابس والحقائب الفاخرة كواحدة من أسرع الاتجاهات نمواً في قطاع الأزياء.

وتتيح هذه الخدمات للعملاء استئجار قطع من علامات عالمية لفترات محددة مقابل مبالغ أقل بكثير من سعر الشراء، ما يمنحهم فرصة ارتداء تصاميم فاخرة ومتجددة دون الحاجة إلى الاستثمار في قطع قد لا تُستخدم سوى مرة أو مرتين.

ويرى خبراء في قطاع الموضة أن هذا التوجه يعكس تغيراً في أولويات المستهلكين، خصوصاً بين الأجيال الأصغر سناً، التي أصبحت تركز على التجربة أكثر من الملكية. كما ساهم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز هذه الفكرة، إذ يفضل كثيرون الظهور بإطلالات مختلفة ومتجددة بدلاً من تكرار القطع نفسها في المناسبات والصور.

من جانب آخر، تدعم منصات الاستئجار مفاهيم الاستدامة والحد من الاستهلاك المفرط، إذ يتم تداول القطعة الواحدة بين عدة مستخدمين بدلاً من إنتاج المزيد من المنتجات الجديدة، وهو ما يتماشى مع توجهات عالمية متزايدة نحو الموضة المستدامة.

ورغم المزايا التي توفرها هذه الخدمات، لا يزال البعض يفضل امتلاك القطع الفاخرة باعتبارها استثماراً طويل الأمد أو جزءاً من الذوق الشخصي والهوية الفردية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالحقائب والساعات والمجوهرات التي تحتفظ بقيمتها مع مرور الوقت.