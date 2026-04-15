مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تصبح العناية بالبشرة ضرورة أساسية للحفاظ على صحتها وحمايتها من التأثيرات المباشرة للمناخ الحار، خصوصا في المناطق التي تتسم بشدة الشمس والرطوبة. وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على حماية البشرة خلال هذه الفترة.

أولًا، يُنصح باستخدام واقي شمس يومي بعامل حماية عالٍ، مع إعادة تطبيقه خلال اليوم، إذ يُعد الخط الدفاعي الأساسي ضد الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب التصبغات وظهور علامات التقدم في العمر.

ثانيًا، الحفاظ على ترطيب البشرة بشكل مستمر يعد أمرًا ضروريًا، من خلال استخدام مرطبات خفيفة قوامها مناسب للأجواء الحارة، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقدان السوائل.

ثالثًا، يُفضل اختيار منتجات عناية بالبشرة خفيفة وخالية من الزيوت الثقيلة، لتجنب انسداد المسام وظهور الحبوب، مع التركيز على التركيبات التي تحتوي على مكونات مهدئة ومنعشة.

رابعًا، من المهم تنظيف البشرة بلطف مرتين يوميًا لإزالة العرق والأتربة وبقايا واقي الشمس، مع تجنب الغسول القاسي الذي قد يسبب جفافًا أو تهيجًا.

خامسًا، يُنصح بتقليل التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، واستخدام وسائل الحماية مثل القبعات والنظارات الشمسية، للمساعدة في تقليل الضرر التراكمي على البشرة.