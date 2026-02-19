مع حلول شهر رمضان، تتجه أنظار عشاق الموضة إلى الإطلالات التي تجمع بين الاحتشام والرقي، حيث يبرز الطابع الشرقي بروح معاصرة تعكس خصوصية الشهر وأجواءه الهادئة. هذا الموسم، سيطرت العبايات الواسعة بقصّاتها الانسيابية على المشهد، مع حضور لافت للتطريزات اليدوية والخامات الفاخرة التي تضيف لمسة فخامة دون مبالغة.

القفاطين بدورها عادت بقوة، بألوان مستوحاة من الدرجات الترابية والباستيلية، إلى جانب الذهبي والفضي الناعم في تفاصيل الأكمام والياقات. كما ظهرت تصاميم تعتمد على إضافة خامات مختلفة على أطراف العباية أو الأكمام، ما يمنحها بعدًا بصريًا مميزًا ويحافظ في الوقت نفسه على بساطتها.

من ناحية التنسيق، كان الاعتماد واضحًا على المجوهرات الناعمة وتسريحات الشعر الكلاسيكية أو المنسدلة بأسلوب طبيعي، مع مكياج دافئ يركز على إشراقة البشرة ولمسات برونزية خفيفة. هذه العناصر مجتمعة تعكس توازنًا دقيقًا بين الفخامة والهدوء، ليبقى الأسلوب الرمضاني مساحة أنيقة تعبّر عن الذوق الشخصي بروح راقية تتماشى مع أجواء الشهر الكريم.