في جلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد الحب، اختارت كايلي جينر أن تقدم تصورًا بصريًا مختلفًا يمزج بين الجرأة والبراءة في آنٍ واحد، مستلهمةً ملامح الدمية لكن بروح عصرية لافتة. الإطلالة اعتمدت على مكياج حاد التفاصيل، حيث برزت العيون بأسلوب واسع ومحدد بدقة ليمنحها نظرة زجاجية آسرة، فيما جاءت الرموش كثيفة ومبالغ بها لتعزز الطابع الدرامي الذي ارتكزت عليه الفكرة بالكامل.

البشرة بدت بلمسة مخملية متقنة، مع توريد واضح على الوجنتين منح الوجه أبعادًا أقرب إلى ملامح الدمى الكلاسيكية، بينما اختيرت الشفاه بلون وردي نابض مع تحديد بارز أبرز امتلاءها بطريقة لافتة. هذا التوازن بين النعومة والحدة خلق هوية جمالية تعكس مفهوم الفالنتاين لكن بأسلوب غير تقليدي، بعيدًا عن الرومانسية المعتادة.

جلسة التصوير حملت طابعًا مسرحيًا واضحًا، إذ جاءت الإضاءة مركزة لإبراز تفاصيل المكياج الدقيقة، فيما عززت زوايا التصوير الإحساس بالشخصية المتقمصة، لتتحول الإطلالة إلى تجربة بصرية متكاملة لا تقتصر على مستحضرات التجميل فحسب، بل تمتد لتجسيد حالة فنية تعبّر عن الجرأة والأنوثة في قالب واحد.