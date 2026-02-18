تمكنت فرق الإنقاذ في مقاطعة نيفادا بولاية كاليفورنيا الأمريكية من إنقاذ ستة متزلجين في المناطق البرية بعد أن دفنهم انهيار جليدي ضخم في منطقة كاسل بيك شمال غرب بحيرة تاهو، فيما يستمر البحث عن تسعة آخرين ما زالوا مفقودين وسط عاصفة شتوية قوية تضرب سلسلة جبال سييرا نيفادا.

ووقعت الحادثة يوم الثلاثاء، خلال عاصفة شتوية متعددة الأيام تسببت في إغلاق طرق رئيسية مثل الطريق السريع 80 والطريق 50 عند القمة، حيث كان الضحايا جزءاً من مجموعة سياحية مكونة من 16 شخصاً 12 متزلجاً و4 مرشدين جبليين محترفين، وكانوا في اليوم الأخير من رحلة تزلج لثلاثة أيام عندما اجتاحهم الانهيار الجليدي.

أفادت سلطات مقاطعة نيفادا بأن ستة أشخاص نجوا من الانهيار وبقوا في موقع الحادثة، حيث بنوا مأوى مؤقتاً باستخدام غطاء قماشي واستخدموا أجهزة إرسال طوارئ للتواصل مع السلطات.

وتم إنقاذ الأشخاص الستة مساء الثلاثاء بعد جهود مضنية استمرت ساعات طويلة، وسط ظروف جوية قاسية شملت عواصف ثلجية وعواصف رياح، حيث نقل اثنان من الناجين إلى المستشفى بإصابات متفاوتة، بينما لم يُبلغ عن وفيات حتى الآن.

أما التسعة المفقودون أو عشرة في بعض التقارير الأولية قبل التحديث، فلا يزال مصيرهم مجهولاً، وتستمر عمليات البحث بمشاركة عشرات المنقذين على الزلاجات ومركبات الثلج، رغم أن الطقس المتدهور والخطر المستمر من انهيارات إضافية يعيق الجهود.

وتُعد منطقة كاسل بيك، وجهة شهيرة للتزلج في المناطق البرية قرب بحيرة تاهو، لكنها تُصنف ضمن المناطق عالية الخطورة خلال العواصف الشتوية.

وأصدر مركز الانهيارات في سييرا تقريراً أولياً يشير إلى أن الانهيار كان من نوع «كبير إلى كبير جداً»، ووقع على ارتفاع نحو 2500 متر.

وجاء الحادث وسط عاصفة شتوية قوية اجتاحت كاليفورنيا، تسببت في تراكم ثلوج كثيفة وزيادة مخاطر الانهيارات الطبقية الناتجة عن الرياح والثلوج الجديدة.