تتقدّم الألوان النابضة بالحياة مشهد فساتين الفتيات الصغيرات هذا الموسم، وكأن الموضة قررت أن تنحاز بالكامل لروح الطفولة المشرقة. الوردي الفاقع، والأصفر المشمس، والأخضر الحيوي، والأزرق الصافي… درجات تحتفي بالطاقة والضحكة العفوية، وتحوّل كل إطلالة إلى مساحة من الفرح الخالص.

لم تعد الألوان مجرد اختيار جمالي، بل أصبحت لغة تعبّر بها الطفلة عن شخصيتها الصغيرة الواثقة. فالفستان الزاهي يمنحها حضورًا مختلفًا، ويعكس مزاجها المرح وحبها للحركة والاكتشاف. القصّات جاءت مريحة بانسيابية واضحة، والأقمشة خفيفة ترافق خطواتها من دون قيود، فيما أضافت الكشكشات والطبقات والتطريزات الناعمة لمسة أنثوية رقيقة تحافظ على براءة التصميم بعيدًا عن التكلف.

اللافت هذا الموسم هو جرأة التنسيق؛ إذ بات المزج بين لونين أو أكثر في الفستان الواحد خيارًا محببًا، بأسلوب مدروس يكسر القواعد التقليدية لأزياء الأطفال. تباينات لونية جريئة، لكنها متناغمة، تمنح الإطلالة حيوية مضاعفة وتؤكد أن عالم الصغيرات ليس نسخة مصغّرة من أزياء الكبار، بل مساحة مستقلة تنبض بالخيال، وتحتفي باللون كأجمل أشكال التعبير.