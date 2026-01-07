خطفت الإعلامية نهى نبيل الأنظار بإطلالة شتوية راقية خلال وجودها على منحدرات التزلج، حيث اختارت طقماً بنيّاً مخصصاً لهذه الأجواء، جمع بين التصميم العملي والأناقة الراقية في تناغم لافت.

تفاصيل تعكس الدفء والفخامة



وجاءت الإطلالة مزدانة بتفاصيل من الفرو، أضفت لمسة من الدفء والرقي، لتنسجم بشكل مثالي مع الأجواء الشتوية الباردة، وتمنح "اللوك طابعاً فخماً دون التخلي عن الراحة.

لمسة راقية



واستكملت نهى نبيل إطلالتها بحقيبة من دار عالمية، عززت الطابع الفاخر للإطلالة، وقدمت توازناً أنيقاً بين الوظيفة والأناقة، لتؤكد مرة أخرى ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار التفاصيل بعناية.

