خطفت الإعلامية نهى نبيل الأنظار بإطلالة شتوية راقية خلال وجودها على منحدرات التزلج، حيث اختارت طقماً بنيّاً مخصصاً لهذه الأجواء، جمع بين التصميم العملي والأناقة الراقية في تناغم لافت.
تفاصيل تعكس الدفء والفخامة
وجاءت الإطلالة مزدانة بتفاصيل من الفرو، أضفت لمسة من الدفء والرقي، لتنسجم بشكل مثالي مع الأجواء الشتوية الباردة، وتمنح "اللوك طابعاً فخماً دون التخلي عن الراحة.
جاءت الإطلالة مزدانة بتفاصيل من الفرو أضفت لمسة من الدفء والرقي.
لمسة راقية
واستكملت نهى نبيل إطلالتها بحقيبة من دار عالمية، عززت الطابع الفاخر للإطلالة، وقدمت توازناً أنيقاً بين الوظيفة والأناقة، لتؤكد مرة أخرى ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار التفاصيل بعناية.
The media personality Noha Nabil caught attention with an elegant winter look while on the ski slopes, as she chose a brown outfit designed for these conditions, combining practicality and high elegance in a striking harmony.
Details that reflect warmth and luxury
The look was adorned with fur details, adding a touch of warmth and sophistication, perfectly blending with the cold winter atmosphere, giving the look a luxurious character without sacrificing comfort.
An elegant touch
Noha Nabil completed her look with a bag from a global brand, enhancing the luxurious character of the outfit, and providing an elegant balance between function and style, reaffirming her refined taste and ability to choose details carefully.
