تغيير شكل الحاجبين يؤثر بشكل ملحوظ على ملامح الوجه، إذ يلعبان دوراً رئيسياً في تحديد تعابير الوجه وتوازن ملامحه.

كما يمكن لشكل الحاجب أن يبرز أو يقلل من ملامح معينة مثل العيون والجبهة ويعطي الوجه طابعاً مختلفاً سواء كان أكثر حدة أو نعومة.

إضافة إلى أن التغيير المناسب لشكل الحاجبين يمكن أن يمنح الوجه إشراقة ويوازن النسب ويعكس شخصية الفرد، بينما الشكل غير المتناسق قد يشتت الانتباه ويؤثر سلباً على الانطباع العام للوجه.

على سبيل المثال، الحاجب الطويل المرفوع يعطي مظهراً مشدوداً وحاداً للملامح، بينما الحاجب النازل يضفي طابعاً أكثر نعومة وهدوءاً ويجعل الوجه يبدو أقل حدة وأكثر انسجاماً.