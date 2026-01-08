تأهل برشلونة إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد اكتساح نظيره أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 22، عن طريق فيران توريس، الذي استغل ارتباك دفاع أتلتيك بلباو وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وبعدها بثماني دقائق فقط، عزز الفريق الكتالوني تقدمه بهدف ثانٍ، إثر تمريرة أرضية من الجبهة اليسرى قابلها فيرمين لوبيز بتسديدة قوية داخل المرمى.

واستمرت هيمنة برشلونة على مجريات اللقاء، وأضاف روني بردغجي الهدف الثالث في الدقيقة 34، بعدما استلم الكرة في الجبهة اليمنى، واقتحم منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة فشل حارس بلباو في التصدي لها.

رافينيا يتألق بثنائية

ووقع البرازيلي رافينيا على رابع أهداف «البلوغرانا» في الدقيقة 38، من تسديدة قوية من الجبهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني، عاد رافينيا ليضيف هدفه الشخصي الثاني والخامس لبرشلونة، بعد عرضية ارتدت من يد حارس بلباو، حولها الجناح البرازيلي إلى الشباك.

وينتظر برشلونة الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة اليوم (الخميس)، لملاقاته في المباراة النهائية، الأحد القادم.