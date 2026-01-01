برزت موضة ارتداء السكارف كبلوزة كإحدى أكثر الصيحات لفتًا للانتباه في المواسم الأخيرة، حيث تحوّل السكارف من إكسسوار تقليدي إلى قطعة أساسية في الإطلالة، تحمل روحًا شبابية جريئة وتعبيرًا واضحًا عن الحرية في تنسيق الأزياء. هذه الصيحة تعكس توجه الموضة نحو إعادة ابتكار القطع الكلاسيكية وتقديمها بطرق غير متوقعة.

يعتمد هذا الأسلوب على اختيار سكارف بخامة خفيفة وانسيابية، غالبًا من الحرير أو الساتان، مع طبعات لافتة أو ألوان قوية، ثم لفّه بأسلوب مدروس ليأخذ شكل بلوزة، سواء بعقدة خلفية أو جانبية، ما يمنح الإطلالة طابعًا عصريًا وجذابًا. ويُعد هذا الخيار مثاليًا للأجواء الصيفية أو المناسبات غير الرسمية، حيث يجمع بين الراحة والتميّز.

وتكمن جمالية ارتداء السكارف كبلوزة في قدرته على إبراز الذوق الشخصي والجرأة في الاختيار، خصوصا عند تنسيقه مع قطع بسيطة مثل بناطيل عالية الخصر أو تنانير ناعمة، ما يخلق توازنًا بصريًا أنيقًا. هذه الصيحة تؤكد أن الموضة لم تعد محصورة في القوالب التقليدية، بل أصبحت مساحة مفتوحة للتجريب والتعبير، مع الحفاظ على لمسة أنثوية واضحة وحضور لافت.