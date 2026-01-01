أعلن الفنان المصري تامر عاشور،طرح ألبومه الغنائي الجديد في أبريل القادم، بعد أن قرر تأجيل إطلاق أغنيته المنفردة الأخيرة وضمّهالأغاني الألبوم .

آخر مقابلة

وأوضح عاشور في تصريحات تلفزيونية أن الألبوم لن يكون كله حزنًا، موضحًا أنه كان يخطط لطرح أغنية منفردة في الفترة الحالية، لكنه فضل تأجيلها لضيق الوقت واقتراب رمضان، مشيراً الى إصدار أغنية بعنوان «آخر مقابلة» لتوثيق أحداث2025، كما أعرب عن إعجابه بآخر أعمال الفنان عمرو مصطفى وأغنيته «بعتيني ليه»، التي حققت نسب مشاهدة عالية.

كما عبر تامر عاشور عن سعادته بزيادة الفعاليات الفنية في مصر هذا العام، مشيدًا بتنظيم الحفلات وسهولة وصول الجمهور إليها، مما أسهم في نجاح الأحداث الفنية المختلفة.

مفاجأة غناء تامر عاشور وتامر حسني

وعلى جانب آخر، فاجأ تامر عاشور جمهوره بالمشاركة في الغناء مع الفنان المصري تامر حسني في الحفل الغنائي الضخم، الذي أقيم أمس بالعاصمة الجديدة، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة.