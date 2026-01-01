كشف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم (الخميس)، أن المعركة الجارية تتركّز في الوقت الراهن على تحرير إقليم كردفان، موضحاً أن بشائر النصر بدأت تلوح من مدينتي الدلنج وكادوقلي.



وقال عثمان: عملية التعافي وإعادة الإعمار قد انطلقت عقب عودة الأمن، مبيناً أن الاحتفال بذكرى استقلال السودان من داخل البرلمان يحمل رسالة إيجابية تعكس استعادة مؤسسات الدولة لدورها.



وأشار والي الخرطوم إلى أن النصر سيتحقق في إقليم كردفان، يعقبه التقدم نحو دارفور.



وكان رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان قد قال إن أبواب المصالحة الوطنية ما زالت مفتوحة، وأن الوطن يسع الجميع، موضحاً أن المعركة التي يخوضها السودان تمثّل معركة وجودية.



وجدّد البرهان التأكيد على التزام القوات المسلحة والقوات المساندة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة، موضحاً أن استقلال السودان تحقق بتضحيات الأجداد في محطات تاريخية مفصلية.



ونجح الجيش السوداني في استعادة الخرطوم، فيما لا تزال المعارك مستمرة في عدد من الولايات وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والنزوح.