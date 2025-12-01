هدى قطان أثارت الإعجاب في إطلالتها الأخيرة بفستان بني طويل منحها مظهراً راقياً وجذاباً. الفستان جاء بتصميم أنيق يبرز خطوطها بشكل متوازن مع مكياج ناعم وتسريحة شعر سلسة، بدا أسلوبها أنيقاً من دون تكلف ما جعل الإطلالة متزنة وأنيقة في الوقت نفسه.
كثير من متابعي الموضة أشادوا بذوقها الهادئ وقدرتها على اختيار ألوان كلاسيكية تضيف دفئا ورقيا في آن واحد. الإطلالة تؤكد أن هدى تعرف كيف تبرز أناقتها بلمسة بسيطة لكنها قوية تجذب الأنظار وتترك انطباعاً رصيناً وأنيقاً.