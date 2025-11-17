استعرضت دوا ليبا في أحدث فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي روتينها اليومي للعناية بالبشرة والمكياج، مؤكدة أهمية تنظيف وترطيب البشرة قبل وضع المكياج، مع استخدام سيروم فيتامين C لحماية البشرة وإشراقها.
وذكرت أهمية النشاط البدني والتأمل للحفاظ على الطاقة والتوازن.
في المكياج، تعتمد إطلالة طبيعية تشمل تحديد الحواجب، الكريم البرونزر، خافي العيوب، الرموش، والهايلايتر مع لمسات خفيفة تشبه النمش. ركّزت على استخدام منتجات آمنة ونظيفة مناسبة لبشرتها ونشاطها اليومي.
دوا ليبا تكشف روتينها اليومي للبشرة والمكياج الطبيعي
Dua Lipa showcased her daily skincare and makeup routine in a recent video posted on social media, emphasizing the importance of cleansing and moisturizing the skin before applying makeup, along with using Vitamin C serum to protect and brighten the skin.
She mentioned the importance of physical activity and meditation for maintaining energy and balance.
In her makeup, she opts for a natural look that includes eyebrow shaping, bronzer, concealer, mascara, and highlighter with light touches resembling freckles. She focused on using safe and clean products suitable for her skin and daily activities.