استعرضت دوا ليبا في أحدث فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي روتينها اليومي للعناية بالبشرة والمكياج، مؤكدة أهمية تنظيف وترطيب البشرة قبل وضع المكياج، مع استخدام سيروم فيتامين C لحماية البشرة وإشراقها.

وذكرت أهمية النشاط البدني والتأمل للحفاظ على الطاقة والتوازن.

في المكياج، تعتمد إطلالة طبيعية تشمل تحديد الحواجب، الكريم البرونزر، خافي العيوب، الرموش، والهايلايتر مع لمسات خفيفة تشبه النمش. ركّزت على استخدام منتجات آمنة ونظيفة مناسبة لبشرتها ونشاطها اليومي.