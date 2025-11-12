تميّزت مي عز الدين في حفل خطوبتها بإطلالة ناعمة وبسيطة اختارت فيها فستاناً عاجياً بتصميم رومانسي هادئ يعكس ذوقها الكلاسيكي المفضّل للألوان الفاتحة والخامات الراقية.
كانت الإطلالة خالية من البهرجة والترتر، مع لمسات بسيطة تعزز مظهرها الطبيعي وشبابها، مما منحها جاذبية أنيقة ومتوازنة تناسب الحدث العائلي الهادئ، وأشاد الجمهور بقدرتها على الجمع بين البساطة والفخامة في الوقت نفسه.
مي عز الدين تظهر بإطلالة ناعمة وبسيطة في حفل خطوبتها
تميّزت مي عز الدين في حفل خطوبتها بإطلالة ناعمة وبسيطة اختارت فيها فستاناً عاجياً بتصميم رومانسي هادئ يعكس ذوقها الكلاسيكي المفضّل للألوان الفاتحة والخامات الراقية.
Mai Ezz El-Din stood out at her engagement party with a soft and simple look, choosing an ivory dress with a calm romantic design that reflects her classic taste for light colors and luxurious fabrics.
The look was free of extravagance and sequins, with simple touches that enhanced her natural appearance and youthfulness, giving her an elegant and balanced charm suitable for the quiet family event. The audience praised her ability to combine simplicity and luxury at the same time.