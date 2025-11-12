تميّزت مي عز الدين في حفل خطوبتها بإطلالة ناعمة وبسيطة اختارت فيها فستاناً عاجياً بتصميم رومانسي هادئ يعكس ذوقها الكلاسيكي المفضّل للألوان الفاتحة والخامات الراقية.

كانت الإطلالة خالية من البهرجة والترتر، مع لمسات بسيطة تعزز مظهرها الطبيعي وشبابها، مما منحها جاذبية أنيقة ومتوازنة تناسب الحدث العائلي الهادئ، وأشاد الجمهور بقدرتها على الجمع بين البساطة والفخامة في الوقت نفسه.