إطلالات براقة في عيد الميلاد.. نهى نبيل وريم السويدي تتألقان بالترتر
12 نوفمبر 2025 - 15:18
|
آخر تحديث 12 نوفمبر 2025 - 15:18
ذكرى السلمي (جدة) zekraalsolami@
خطفت كلٌّ من نهى نبيل وريم السويدي الأنظار بإطلالات لافتة ومليئة بالبريق خلال احتفالهما بعيد ميلادهما، حيث اختارت كل منهما الترتر ليكون عنوان الأناقة في هذه المناسبة المميزة.
ظهرت نهى نبيل بفستان أحمر من الترتر بتصميم أنثوي جريء أضفى عليها لمسة فاخرة تعكس شخصيتها الحيوية والواثقة، بينما فضّلت ريم السويدي إطلالة أكثر عصرية واسترخاء ببجامة ترتر فضية، جمعت بين الأناقة والراحة بأسلوب مميز.
تفاعل المتابعون بكثافة مع الإطلالتين، مشيدين بخياراتهما البراقة التي جسدت أجواء الاحتفال والفرح، ليؤكد كل من نهى وريم أن البريق لا يقتصر على الملابس، بل ينعكس من الشخص ذاته.
Both Noha Nabil and Reem Al-Suwaidi caught attention with striking and sparkling looks during their birthday celebration, where each chose sequins to be the hallmark of elegance for this special occasion.
Noha Nabil appeared in a bold red sequined dress with a feminine design that added a luxurious touch reflecting her vibrant and confident personality, while Reem Al-Suwaidi opted for a more modern and relaxed look in a silver sequined pajama, combining elegance and comfort in a unique style.
Followers interacted intensely with both looks, praising their sparkling choices that embodied the atmosphere of celebration and joy, confirming that both Noha and Reem believe that sparkle is not limited to clothing but reflects from the person themselves.