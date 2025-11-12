خطفت كلٌّ من نهى نبيل وريم السويدي الأنظار بإطلالات لافتة ومليئة بالبريق خلال احتفالهما بعيد ميلادهما، حيث اختارت كل منهما الترتر ليكون عنوان الأناقة في هذه المناسبة المميزة.

إطلالات براقة في عيد الميلاد.. نهى نبيل وريم السويدي تتألقان بالترتر

ظهرت نهى نبيل بفستان أحمر من الترتر بتصميم أنثوي جريء أضفى عليها لمسة فاخرة تعكس شخصيتها الحيوية والواثقة، بينما فضّلت ريم السويدي إطلالة أكثر عصرية واسترخاء ببجامة ترتر فضية، جمعت بين الأناقة والراحة بأسلوب مميز.

تفاعل المتابعون بكثافة مع الإطلالتين، مشيدين بخياراتهما البراقة التي جسدت أجواء الاحتفال والفرح، ليؤكد كل من نهى وريم أن البريق لا يقتصر على الملابس، بل ينعكس من الشخص ذاته.