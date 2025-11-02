موضة لاغوس تحتفي بالحِرفة الأفريقية في عرض كانينسولا أونالاجا
شهد أسبوع الموضة في لاغوس عرضاً لافتاً قدّمته المصممة النيجيرية كانينسولا أونالاجا، جمع بين الحِرفة التقليدية والابتكار العصري في مجموعة مستوحاة من التراث الأفريقي الغني بالتفاصيل.

استخدمت المصممة خامات فاخرة مطرزة باللؤلؤ والخيوط اللامعة، مزجتها بأقمشة ذات ألوان جريئة وأشكال هندسية مستوحاة من الزخارف المحلية. وقد ركّز العرض على إبراز جمال الحِرَف اليدوية التي تُعد جزءاً أصيلاً من الهوية الأفريقية، مع الحفاظ على روح الحداثة في القصّات والأسلوب.

اللافت أن أونالاجا قدّمت رؤيتها للموضة بصفتها وسيلة للتعبير عن الفخر بالثقافة الأفريقية وإعادة تعريف مفهوم الأناقة من منظور محلي عالمي في آن واحد.

