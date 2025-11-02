تيلور سويفت تتألق بإطلالة أحادية باللون البني في شوارع نيويورك
ظهرت تيلور سويفت هذا الأسبوع بإطلالة خريفية لافتة من وحي الأسلوب الأحادي اللون، حيث اختارت اللون البني بتدرجاته الدافئة لتكون العنصر الأساسي في إطلالتها التي جمعت بين الفخامة والبساطة. تألّفت الإطلالة من فستان كشمير ناعم، ومعطف جلدي واسع باللون البني الداكن، نسّقته مع بوت طويل من الشامواه وإكسسوارات ذهبية خفيفة أضافت لمسة أنثوية راقية.

اللافت في الإطلالة أنها جمعت بين الطابع الكلاسيكي واللمسة العصرية في آن واحد، ما يعكس اتجاهاً واضحاً لموسم خريف وشتاء 2025 نحو الألوان الترابية والتنسيقات الأحادية التي تمنح مظهراً أنيقاً ومتناسقاً دون الحاجة إلى تفاصيل مبالغ فيها.

