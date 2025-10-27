من غرفة الولادة إلى الأضواء.. نارا سميث تُعيد تعريف الجمال

أثارت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى نارا سميث موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في صورة جديدة نشرتها بعد أربعة أسابيع فقط من ولادة طفلتها الرابعة. ظهرت نارا وهي تحمل مولودتها داخل غرفة نومها، مرتدية كنزة قصيرة كشفت عن بطن مشدود أدهش المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم بسرعة استعادتها لياقتها، فيما تساءل آخرون عن واقع معايير الجمال وضغطها على الأمهات الجدد.

نارا (24 عاماً) رزقت بطفلتها الرابعة فوني غولدن في سبتمبر الماضي، لتنضم إلى إخوتها رامبل هاني المولودة في أكتوبر 2020، وسليم إيزي في يناير 2022، وويمزي لو في أبريل 2024. وانهالت التعليقات على الصورة بين من أشاد بعنايتها بنفسها بعد الولادة ومن اعتبر أن مثل هذه الصور تضع معايير غير واقعية لجسد المرأة بعد الإنجاب.

المنشور الذي جاء بعنوان ساخر «Stomach made from scratch» حصد أكثر من 100 ألف إعجاب خلال ساعات، ليؤكد أن نارا لا تزال من أكثر الأسماء إثارة للجدل في عالم الموضة والأمومة على حد سواء.