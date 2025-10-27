لفتت جيجي وبيلا حديد الأنظار بإطلالتيهما الأنيقتين خلال زفاف شقيقتهما ألانا حديد الذي أقيم أخيراً في منزل العائلة بمدينة لوس أنجلوس بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين. الحفل اتسم بأجوائه الحميمية والبسيطة، بعيداً عن الطابع الفاخر المعتاد في مناسبات المشاهير، وهو ما انعكس بوضوح على خيارات الإطلالة للأختين الأشهر في عالم الموضة.

اختارت جيجي فستاناً طويلاً بلون زيتي هادئ يتميز برقبة عالية وقماش انسيابي يعكس روح المناسبة الطبيعية، ونسّقته مع إكسسوارات ذهبية بسيطة أضفت لمسة من الرقي الهادئ. أما بيلا فظهرت بفستان مشابه في اللون مع تصميم أكثر جرأة يتضمن فتحة صدر أنيقة وشق جانبي أظهر رشاقتها بأسلوب راقٍ ومتوازن. المفاجأة التي أثارت إعجاب الحضور كانت ظهورهما حافيتَي القدمين خلال المراسم، في لفتة رمزية تعبّر عن الراحة والبساطة والانسجام مع الأجواء العائلية.

ألوان الفستانين المنسقة بين الأختين منحت المشهد طابعاً متناغماً ومريحاً للعين، بينما حافظت كل واحدة منهن على طابعها الشخصي رغم الانسجام العام في «الستايل». واعتبر كثير من متابعي الموضة أن ظهور جيجي وبيلا بهاتين الإطلالتين مثال على الأناقة الهادئة التي تجمع بين البساطة والفخامة، بعيداً عن المبالغة المعتادة في حفلات الزفاف الراقية.