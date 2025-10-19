حوار الأناقة بين الشرق والغرب يفتتح أسبوع الموضة في الرياض

افتُتح أسبوع الموضة في الرياض بعرض مميز لدار «فيفيان وستوود» التي قدّمت للمرة الأولى مجموعة في الشرق الأوسط ضمن هذا الحدث، في خطوة تعكس اهتمام الدار العريقة بدمج الحرفية السعودية في رؤيتها الفنية.

تألقت المنصة بفستان حريري بلون عنّابي مطرّز يدوياً بالتعاون مع مجموعة سعودية متخصصة في الحِرَف التقليدية، إذ امتزج أسلوب الكورسيه الكلاسيكي الذي تشتهر به الدار مع لمسات تراثية دقيقة تحاكي الهوية المحلية. هذا التزاوج بين الطابع الغربي والروح الشرقية منح العرض بعداً ثقافياً يعبر عن حوار جمالي بين العراقة والحداثة.

ورغم أن بعض التصاميم اتسمت بدرامية مبالغ فيها لا تناسب الاستخدام اليومي، إلا أنها عبّرت بوضوح عن هوية الهوت كوتور التي تعتمدها الدار في إبراز الأزياء كفن أكثر من كونها قطعة عملية.