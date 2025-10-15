​​​​​​​الحزام يتصدر صيحات خريف وشتاء 2025  

عاد الحزام بقوة هذا الموسم ليكون أحد أبرز ملامح موضة خريف وشتاء 2025، لكن ظهوره هذه المرة لا يقتصر على كونه قطعة عملية لتحديد الخصر، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في صياغة هوية الإطلالة.دور الأزياء العالمية قدمته بأساليب مبتكرة، منها وضعه فوق المعاطف الثقيلة والفساتين الواسعة لإضافة لمسة أنثوية وهيكلية في الوقت نفسه.كما ظهرت الأحزمة العريضة المصنوعة من الجلد الطبيعي والمزيّنة بتفاصيل معدنية فاخرة، لتمنح الإطلالة حضورًا قويًا يوازن بين الكلاسيكية والجرأة.ويبدو أن موضة هذا الموسم تحتفي بتفاصيل بسيطة لكنها قادرة على تغيير ملامح الإطلالة بالكامل، والحزام هو أبرز مثال على ذلك.