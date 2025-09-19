الموضة الأفريقية تتألق في CANEX بالجزائر وتبرز المواهب المحلية

شهدت فعاليات CANEX في الجزائر تركيزاً متزايداً على إبراز المواهب الأفريقية في عالم الموضة، حيث تم تقديم مجموعات وتصاميم تعكس ثقافات وتقاليد القارة السمراء.

المشاركات شملت مصممين ناشئين وذوي خبرة، واعتمدت على استخدام أقمشة وألوان وزخارف مستوحاة من التراث الأفريقي، مما يعكس رغبة قوية في تعزيز حضور الموضة الأفريقية على المستوى الدولي وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والإبداعي بين الدول المشاركة.

الحدث لم يقتصر على العروض فحسب، بل شمل ورش عمل ومعارض جانبية هدفها دعم المصممين المحليين وتوسيع شبكة التواصل بينهم وبين الأسواق العالمية.