جنيفر أنيستون تكرّس إرث توم فورد بإطلالة سوداء راقية

في أحدث ظهور لها للترويج للموسم الجديد من مسلسل The Morning Show، خطفت جنيفر أنيستون الأضواء بفستان أسود قصير من توقيع توم فورد، تميّز بقصة الهالتر الأنيقة وحزام يحدد الخصر ويضفي لمسة كلاسيكية عصرية.

العلاقة بين النجمة العالمية والمصمّم الراحل ليست وليدة اليوم، بل تمتد لنحو ثلاثة عقود شكّلت خلالها أنيستون إحدى أبرز أيقونات أسلوبه المترف.

وقد رافقتها تصميماته في محطات مهنية وحياتية عديدة، وصولاً إلى الحقيبة الشهيرة التي حملت اسمها. هذا الارتباط الطويل يكرّس مكانة أنيستون كوجه يعكس إرث توم فورد، ويؤكد في الوقت نفسه على استمرار تأثيره الواضح في مشهد الموضة العالمي حتى بعد رحيله.