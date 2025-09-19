جنيفر أنيستون تكرّس إرث توم فورد بإطلالة سوداء راقية
تابعوا عكاظ على
Google News Account

في أحدث ظهور لها للترويج للموسم الجديد من مسلسل The Morning Show، خطفت جنيفر أنيستون الأضواء بفستان أسود قصير من توقيع توم فورد، تميّز بقصة الهالتر الأنيقة وحزام يحدد الخصر ويضفي لمسة كلاسيكية عصرية.

العلاقة بين النجمة العالمية والمصمّم الراحل ليست وليدة اليوم، بل تمتد لنحو ثلاثة عقود شكّلت خلالها أنيستون إحدى أبرز أيقونات أسلوبه المترف.

وقد رافقتها تصميماته في محطات مهنية وحياتية عديدة، وصولاً إلى الحقيبة الشهيرة التي حملت اسمها. هذا الارتباط الطويل يكرّس مكانة أنيستون كوجه يعكس إرث توم فورد، ويؤكد في الوقت نفسه على استمرار تأثيره الواضح في مشهد الموضة العالمي حتى بعد رحيله.

أخبار ذات صلة
 
الموضة الأفريقية تتألق في CANEX بالجزائر وتبرز المواهب المحلية
الموضة الأفريقية تتألق في CANEX بالجزائر وتبرز المواهب المحلية
الذهبي أم الفضي لظلال عيون خريف 2026؟
الذهبي أم الفضي لظلال عيون خريف 2026؟