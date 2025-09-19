زبدة تنظيف المكياج بين الفعالية والعناية اللطيفة بالبشرة

زبدة تنظيف المكياج أصبحت من أبرز المستحضرات التي تلاقي إقبالاً متزايداً في روتين العناية بالبشرة، فهي تعتمد على تركيبة غنية بالزيوت الطبيعية والشمع النباتي الذي يتحول إلى قوام زيتي عند تدليكه على الوجه.

آلية عملها تقوم على إذابة بقايا المكياج المقاوم للماء والدهون المتراكمة على سطح البشرة، مع المحافظة على توازنها دون تجريدها من الرطوبة الطبيعية.

وتتميّز بأنها بديل فعّال عن المناديل المبللة والغسولات القاسية التي قد تسبّب جفافاً أو تهيجاً للبشرة الحساسة. كما أن استخدامها لا يقتصر على إزالة المكياج فقط، بل يساعد أيضاً في تنقية المسام وتحضير الوجه لامتصاص أفضل للمرطبات والسيرومات.

انتشار زبدة التنظيف يعكس توجهاً أوسع في عالم الجمال نحو منتجات تجمع بين الفعالية والرفق بالبشرة، وتستند في فلسفتها إلى مبدأ «التنظيف المزدوج» الذي أصبح خطوة أساسية في روتين العناية اليومي.