وقّعت NHC اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة لوسيد، بهدف تطوير حلول متقدمة للحفاظ على الطاقة داخل وجهاتها العمرانية، عبر تبني أحدث التقنيات والخدمات الذكية التي تدعم مبادرات الاستدامة وجودة الحياة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي 2025» كشريك مؤسس.

وتركّز الاتفاقية على التعاون في تطوير بنية تحتية حديثة تدعم التحوّل نحو استخدام الطاقة النظيفة داخل مشاريع NHC، من خلال توفير تقنيات متطورة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، التي تسهم في خدمة السكان ورفع كفاءة التشغيل في الوجهات العمرانية. كما تتضمن الاتفاقية العمل المشترك على تحديد المواقع الأنسب وتطوير حلول تشغيلية مبتكرة ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأكدت NHC أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو ترسيخ الاستدامة في مشاريعها، وتعزيز جاهزية وجهاتها المستقبلية من خلال تطبيق أفضل الابتكارات العالمية، بما يسهم في بناء بيئات حضرية أكثر مرونة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

يُذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر تمكين العملاء من التملّك في بيئات متطورة تُبنى بمعايير عالمية على أرض الواقع.