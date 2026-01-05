بعد أقل من أسبوع من تأكيد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي وجود أسلحة إماراتية مهرّبة في مطار الريان، كشفت تقارير أمنية ميدانية، اليوم (الإثنين)، ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية المكلا بساحل حضرموت.



وأفصحت المصادر، لـ«عكاظ»، أن الأسلحة المضبوطة تشمل «قذائف هاون وقنابل ومسدسات وكلاشنكوف وقاذفات آر بي جي وذخائر متنوعة»، مؤكدة أن الكمية المضبوطة كبيرة وكانت مخزنة داخل مقر الهيئة.



وأفادت المصادر بأن قوات درع الوطن استولت على الأسلحة ونقلتها إلى معسكراتها في المكلا.



وعرض التلفزيون اليمني الحكومي صوراً للأسلحة التي جرى إخراجها من مقر الهلال الأحمر الإماراتي في المكلا.



في غضون، أكدت مصادر أمنية يمنية، اليوم، تحرير مدير ميناء المكلا سالم باسمير، بعد 5 أيام من اختطافه ونقله إلى مكان مجهول من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.



وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية وقوات درع الوطن نفذت خلال الساعات الماضية عملية تحرٍ واسعة عن موقع اختطاف باسمير وتمكنت من تحديده ليتم تنفيذ عملية مداهمة لوكر عناصر المجلس الانتقالي والإفراج عنه دون أن يتعرض لأي أذى.



وذكرت المصادر أن العناصر التي كانت تحتجزه فرت قبل ساعات من وصول القوات الحكومية، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تجري عملية تحريات عنهم للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.



وأثار اختطاف باسمير غضباً كبيراً وانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وجهات حكومية، فيما طالب أبناء المحافظة بسرعة الإفراج عنه.



وكان باسمير قد ظهر في فيديو مسجل وهو تحت التهديد في حالة ارتباك وانهيار نفسي مما زاد من حالة الغضب الشعبي في حضرموت واليمن، متهمين «الانتقالي» بالوقوف وراء الاختطاف.



من جانبه، ثمّن محافظ حضرموت سالم الخنبشي مواقف السعودية الداعمة لحضرموت، مشيداً خلال افتتاحه مقر مجلس حضرموت الوطني بمدينة سيئون، بالدور الفاعل الذي تضطلع به قوة حماية الشركات النفطية في تأمين المنشآت والحقول النفطية، وما تبذله من جهود في الحفاظ على هذه المنشآت الحيوية وحمايتها.



من جهة ثانية، ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، برئاسة رئيسها المحافظ عوض بن الوزير، الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمحافظة، مشددة على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، للحفاظ على النظام والقانون، وحماية السكينة العامة بالمحافظة، والذود عن مصالحها وأمنها واستقرارها، ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، مرحِّبة بالتزام التحالف بدعم استقرار المحافظة، وعدم دخول أية قوات إلا بالتنسيق المسبق مع المحافظ.



ووجهت اللجنة بضرورة التزام كافة قادة الوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة بما جاء في بيان قوات التحالف، والاسترشاد بتعليماته في وضع مؤشرات خططهم القتالية والأمنية لهذا العام.