وقّعت شركة وسط جدة للتطوير – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة –اتفاقيات نوعية مع أبرز العلامات الفندقية الدولية والمحلية، وذلك على هامش منتدى TOURISE في الرياض، وسط مشاركة واسعة من قادة قطاعي السياحة والتطوير العقاري.

وجاءت الاتفاقية الأولى عبر شراكة استثمارية بين «وسط جدة للتطوير» و«مداد العقارية» لإطلاق فندقي «أتلانتس» و«ون آند أونلي»، في أول حضور للعلامتين الفاخرتين داخل المملكة. وحضر مراسم التوقيع وزير السياحة أحمد الخطيب، ورئيس مجلس إدارة كيرزنر إنترناشونال محمد إبراهيم الشيباني. ووقّع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد بن عبدالعزيز السّليم، ورئيس شركة مداد العقارية عبدالإله بن محمد العيبان، فيما أبرمت «مداد العقارية» اتفاقية إضافية مع «كيرزنر الدولية» المالكة للعلامتين.

وتتجاوز القيمة الاستثمارية لهذا التعاون 7 مليارات ريال، حيث سيضم «أتلانتس جدة» غرفاً ووحدات فندقية فاخرة ومنتزهاً مائياً وتجارب ترفيهية متكاملة، بينما يقدم «ون آند أونلي جدة» أجنحة راقية ومساكن فاخرة على ساحل البحر الأحمر.

وفي خطوة أخرى لتعزيز تنوع التجارب الفندقية في الوجهة، وُقّعت اتفاقية مع مجموعة هيلتون العالمية لتطوير فندق جديد تحت علامة «كانوبي من هيلتون» في قلب وجهة وسط جدة، يضم 220 غرفة و120 شقة فندقية بتصميم يعكس روح المدينة، ويطل على دار الأوبرا، أحد أبرز معالم الوجهة الجديدة.

كما شملت الاتفاقيات تعاوناً مع «ماندارين أورينتال» لإدارة وتشغيل فندق فاخر على جزيرة داخل الوجهة، بإطلالات بانورامية على البحر الأحمر. ويضم الفندق 140 غرفة و115 شقة فندقية و187 وحدة سكنية تحمل العلامة التجارية، في تجربة تمزج بين الرفاهية والتميز في موقع استثنائي.

وفي إطار دعم العلامات الوطنية، وقّعت شركة وسط جدة للتطوير شراكة استراتيجية مع مجموعة نَمِر لتطوير وتشغيل فندق «جريد جدة» على الواجهة البحرية. ويتكون الفندق من 108 غرف و19 وحدة سكنية بتصميم يجمع بين الحداثة وروح الهوية السعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد بن عبدالعزيز السّليم أن هذه الشراكات «تمثّل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى أنها «ستسهم في تعزيز القطاع الفندقي، ودعم التطوير السياحي والثقافي الذي تشهده جدة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030»، كما تعكس «ثقة المستثمرين في السوق السعودي وجاذبية وجهة وسط جدة».

وتبرز الاتفاقيات الأربع المكانة المتنامية لوجهة وسط جدة كوجهة حضرية عالمية قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية والعلامات الدولية المرموقة، بما يعزّز حراك المدينة السياحي والثقافي، ويسهم في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل نوعية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الفنادق التي تم التوقيع معها:

«أتلانتس»

«ون آند أونلي»

«ماندارين أورينتال»

«كانوبي من هيلتون»

«جريد»