«الزراعة» لـ«عكاظ»: الناتج الزراعي المحلي بلغ 118 مليار ريال

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تصريحات لـ«عكاظ» عن وصول الناتج الزراعي المحلي إلى 118 مليار ريال، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق.



وأشارت الوزارة إلى أن المملكة حققت أكبر قفزة زراعية في تاريخها الحديث. وقالت الوزارة: «الأمن الغذائي لم يعد هدفًا بعيدًا، بل أصبح حقيقة يومية».



وأكدت أن هذه القفزة لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة رؤية السعودية 2030 التي وضعت الزراعة ضمن ركائز الاقتصاد الوطني، وبرامج طموحة شملت تحسين البنية التحتية الزراعية، وتبني التقنيات الحديثة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوجيه الإقراض نحو الابتكار والاستدامة.



ثم جاءت النتيجة في إجمالي إنتاج غذائي يبلغ نحو 12.5 مليون طن، مع نسب اكتفاء مرتفعة، 100% للتمور والحليب الطازج وبيض المائدة، 80% للخضراوات، 70% للحوم الدواجن، 54% للأسماك.



وأظهرت الوزارة أن صندوق التنمية الزراعية سجل أعلى مستوى إقراض في تاريخه، بأكثر من 7.1 مليار ريال، بزيادة تجاوزت عشرة أضعاف مقارنة بعام 2016، مع ارتفاع عدد المستفيدين إلى 14 ألف مستفيد مقابل 1300 فقط قبل 9 سنوات.