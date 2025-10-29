عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، اجتماعا ثنائيا مع نائب وزير الطاقة الأمريكي جيمس دانلي، بحث خلاله أوجه التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية، على هامش أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII بالرياض.

وأكد الاجتماع متانة العلاقات التاريخية، والشراكات الإستراتيجية الاقتصادية التي تربط بين البلدين، خصوصا في القطاع التعديني، منوها بأهمية تطوير التعاون المشترك، بما يدعم سلاسل إمداد المعادن الحرجة التي تشهد طلبا عالميا متزايدا، في إطار مذكرة التعاون المبرمة في مايو 2025، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الأمريكية.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع، على تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في القطاع التعديني، واستغلال الفرص المتبادلة في مجالات معالجة المعادن، وتقنيات التعدين، والعناصر الأرضية النادرة، كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم النمو المستدام في قطاع التعدين والمعادن.

وسلّط الاجتماع الضوء على مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة سنويا، وما يشكله من منصة عالمية تجمع صُنَّاع القرار، والمنظمات غير الحكومية، وكبار المستثمرين، وشركات تقنيات التعدين، ومؤسسات الأبحاث؛ لإيجاد حلول مبتكرة تعالج تحديات قطاع التعدين والمعادن، وتعزز استدامته.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، نائب وزير الطاقة الأمريكي، للمشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026.