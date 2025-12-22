فسر فلكيون الانقلاب الشتوي، وتأثيره على طول الليل والنهار، لافتين إلى بدء الظاهرة العلمية أمس (الأحد)، وقالوا إنها تحدث بسبب ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.5 درجة خلال رحلتها السنوية حول الشمس.

وأكد المختصون إن ذلك يؤدي إلى تعاقب الفصول واختلاف طول الليل والنهار بمعزل عن مسافة الأرض من الشمس، إذ يميل القطب الشمالي في هذا التوقيت بعيداً عن الشمس لتتعامد أشعتها تماماً على مدار الجدي جنوباً.

بدء فصل الشتاء رسمياً

وأعلنت حسابات فلكية بدء فصل الشتاء رسمياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أمس الأحد 21 ديسمبر 2025، وذلك مع حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي التي سجلت ذروتها عند الساعة 06:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتشكل هذه اللحظة نقطة التحول السنوية التي يرافقها أقصر نهار وأطول ليل خلال العام، في حين تشرق شمس الصيف بأطول نهار لها في النصف الجنوبي من الكوكب.

وصول الشمس إلى أدنى ارتفاع

ورصد المتخصصون وصول الشمس إلى أدنى ارتفاع لها في السماء مع شروقها من أقصى الجنوب الشرقي، مما تسبب في تسجيل ظلال الأجسام أطول مدى لها على مدار السنة نتيجة المسار الظاهري المنخفض للشمس، وهو ما جعل ساعات النهار تتراجع إلى ما دون 12 ساعة في معظم المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، فيما غابت الشمس تماماً عن المناطق القطبية الشمالية وبقيت فوق الأفق طوال اليوم في الدائرة القطبية الجنوبية.

الاحتفاء بالانقلاب الشتوي

وشهدت مواقع تاريخية وجغرافية عدة حول العالم تجمعات بشرية للاحتفاء بهذه الظاهرة، ومن أبرزها منطقة ستونهنج في إنجلترا وقرية بيجي في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، إذ توافد الزوار لمراقبة الحدث الذي يرمز لدى الكثيرين لبداية عودة الضوء والتجدد.

وأضافت البيانات أن ساعات النهار ستبدأ بالزيادة التدريجية المتواصلة اعتباراً من اليوم (الإثنين) على حساب ساعات الليل، في دورة زمنية تستمر حتى موعد الاعتدال الربيعي المرتقب في 20 مارس 2026، والذي ستتساوى فيه ساعات الليل والنهار مرة أخرى في أنحاء العالم كافة.