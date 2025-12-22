ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، اليوم، مستفيدين من بيانات عمل أمريكية، وقراءة تضخم ضعيفتين عززت الرهانات ​على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يناير القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو ​1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,384.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 4,416.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 2.6% إلى 2,028.34 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 3.8% إلى 1,772.74 دولار للأوقية.