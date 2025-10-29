بعد مرور عام على الظهور العالمي الأول لسيارة نيسان باترول الجديدة كليًا انطلاقًا من الشرق الأوسط – أحد أهم أسواق نيسان عالميًا – أثبت الطراز المُحدَّث نجاحه الكبير بين العملاء، حيث ارتفعت مبيعات الجيل الجديد بأكثر من 50% على أساس سنوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 (أبريل – سبتمبر 2025).

وفي تأكيدٍ على التزام نيسان بالابتكار وتلبية تطلعات عملائها المتنوعة، يواصل طراز باترول تطوّره مع الحفاظ على جوهره الأصيل. فمع التوسّع في التشكيلة لتشمل الإصدار الجديد كليًا من باترول PRO-4X إضافةً إلى باترول «نيسمو» الأقوى على الإطلاق – المطوَّر حصريًا لمنطقة الشرق الأوسط – نجحت نيسان في تقديم مجموعة أسطورية تناسب جميع الدروب والتضاريس. وقد انعكس ذلك في ارتفاع الطلب الاستثنائي رغم تغيّر توجهات المشترين وتزايد المنافسة، وهو ما تؤكده أرقام المبيعات.

وبوصفه الطراز الرائد في المنطقة منذ أكثر من 70 عامًا، يواصل باترول الجمع بين القوة والقدرة على التحمل، مدعومًا بمنظومة نيسان المتكاملة للتقنيات والاتصال وخدمة العملاء. ويظل باترول الجديد كليًا وفيًا لهذا الإرث، إذ يقدّم تجربة رقمية متكاملة تتطور بما يتماشى مع احتياجات السائقين. ويُعد باترول أول طراز من نيسان يقدّم خاصية MyNissan Ownership الجديدة عبر تطبيق MyNissan، والتي تسهم في تبسيط العناية بالسيارة من خلال الوصول المباشر إلى حجوزات الصيانة، وجدولة تجارب القيادة، وتجارب أسلوب الحياة المصمّمة خصيصًا للعملاء، بما يضمن راحة البال من خلال تطبيق ذكي واحد ومتكامل على الهاتف.

واحتفالًا بهذا الإنجاز وبالذكرى السنوية الأولى للظهور العالمي لطراز باترول الجديد كليًا من منطقة الشرق الأوسط، استضافت نيسان احتفالًا رمزيًا على تلال الصحراء في دولة الإمارات. وفي مشهدٍ مهيب، برز موكب السيارات المشاركة في الاحتفالية الذي ضم أكثر من 20 سيارة باترول تتقدّمها باترول «نيسمو»، وباترول PRO-4X، وباترول V6T بلاتينيوم، يرافقها ثلاثة خيول أصيلة من بينها واحدة تمتطيها فارسة. وقد جسّد هذا المشهد ارتباط باترول العميق بالصحراء وجذوره الراسخة في تراث المنطقة، ليكون احتفالًا يليق بمكانة هذا الطراز الأسطوري الذي يجسّد منذ أكثر من سبعة عقود عناصر القوة والتقدّم والمكانة. وبحضور كبار التنفيذيين في نيسان من اليابان وأوروبا والشرق الأوسط، أكدت الاحتفالية على الدور المحوري لطراز باترول باعتباره ركيزة أساسية في إستراتيجية نيسان العالمية لسيارات الدفع الرباعي وعمق ارتباطه بالمنطقة.

وقال ريتشارد كاندلر، نائب الرئيس لإستراتيجية المنتجات العالمية في شركة نيسان موتور: «يواصل باترول أداء دوره المحوري ضمن محفظة نيسان العالمية، ويمثّل ذروة إستراتيجيتنا الأوسع في فئة السيارات الرياضية رباعية الدفع. فقد تم تصميمه بدقة ورفع مستواه من خلال الابتكار ليتماشى مع تطلعات عملائنا في أحد أكثر الأسواق تأثيرًا في العالم. تطوّر باترول ليصبح طراز SUV متقدّم تقنيًا ومدفوعًا بروح الابتكار، بفضل التحديثات البرمجية المستمرة التي تعزّز السلامة والأداء والراحة، ما يضمن له البقاء في الصدارة. لقد ساهمت منطقة الشرق الأوسط منذ زمن طويل في تشكيل هوية باترول، وقدّمت مصدر إلهام لفرق عملنا حول العالم، محدّدةً معايير الثقة والقوة والمكانة».

ومن جهته، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ودول CIS: «لطالما جسّد باترول معاني القوة والتقدّم والارتباط، وهي قيم تعكس روح منطقة الشرق الأوسط. وخلال العام الماضي، كان تفاعل العملاء مع باترول الجديد كليًا إيجابيًا بشكل استثنائي، متجاوزًا التوقعات في مختلف أنحاء المنطقة. لقد أصبح اقتناء نيسان باترول مرادفًا لراحة البال الكاملة، سواء للسيارة نفسها أو للخدمات التي تدعم تجربة الملكية. استمعنا بعناية لما يريده عملاؤنا ولبّينا تطلعاتهم من خلال تقديم باترول PRO-4X المخصص لجميع التضاريس، وعزّزنا قوة باترول (نيسمو) أكثر من أي وقت مضى، مع الحرص على أن يعكس كل إصدار احتياجات وتطلعات العملاء. اليوم، ومع توحيد عائلة باترول الكاملة، نحتفي بأيقونة تستمد قوتها ودقّتها وذكاءها من هذه المنطقة وتحظى بحب العالم».

تشكيلة أسطورية

1.باترول الجديد كليًا - اختبر شعور الأيقونة

يتقدّم باترول الجديد كلياً بقوة معاد هندستها لتمزج الابتكار بإرث يمتد لأكثر من 70 عامًا، مع محرك V6 مزوّد بشاحن تيربو مزدوج جديد، ونظام تعليق هوائي متكيّف يوفر راحة استثنائية على الطرقات، إلى جانب تحديثات شاملة للتقنيات والاتصال. يجسّد باترول عناصر الفخامة والفخر، حيث يجمع بين القدرات العالية والرقي، مع تجربة رقمية متكاملة.

2.باترول PRO-4X - اختبر شعور المغامرة

يجسّد طراز باترول PRO-4X الجديد كليّاً، والمجهّز من المصنع للانطلاق على مختلف التضاريس، المفهوم الجديد لخوض المغامرة، بمقدّمته المرتفعة، وإطاراته المخصّصة للطرق الوعرة، وهيكله المعزّز وتصميمه الجريء. تم تصميم هذا الطراز لخوض التحديات على أصعب تضاريس المنطقة دون أي تنازل عن الراحة أو السلامة.

3.باترول «نيسمو» - اختبر شعور نيسمو

يقف باترول «نيسمو» على قمة الأداء، حيث تم تطويره حصريًا لمنطقة الشرق الأوسط. ويستمد قوّته التي تقارب 500 حصان من محرك V6 مزوّد بشاحن تيربو مزدوج مستوحى من سيارة GT-R، جرى ضبطه بعناية على يد مهندسي «نيسمو» لتقديم تحكم أدق وسيطرة أكبر وحضور لا يُخطئه النظر، مجسّدًا جوهر إرث نيسان في عالم رياضة السيارات بكل وضوح.

سلاسة الأداء

في قلب باترول الجديد كليًا تكمن قوته المصمّمة للجمع بين الأداء والكفاءة. واستنادًا إلى هندسة نيسان المستوحاة من GT-R، يولّد المحرك الجديد المكوّن من ست أسطوانات سعة 3.5 لتر والمزوّد بشاحن توربو مزدوج قوة تبلغ 425 حصانًا وعزم دوران قدره 700 نيوتن متر – بزيادة قدرها 7% في القوة و25% في العزم مقارنة بالطراز السابق – مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 24%. ويأتي هذا الأداء مدعومًا بنظام تعليق هوائي متكيّف جديد بالكامل، يُقدَّم للمرة الأولى في تاريخ باترول، يقوم بضبط ارتفاع السيارة والتخميد والثبات بشكل ذكي وفقًا لطبيعة التضاريس والحمولة ووضعية القيادة، ليمنح تجربة قيادة استثنائية من حيث الراحة والتحكم وثبات الهيكل. سواء على الكثبان الرملية أو الطرق السريعة أو المسارات الصخرية، يستفيد السائق والركاب من ثبات أعلى واهتزازات أقل وانتقالٍ سلس بين أنماط القيادة المختلفة.

مقصورة معاد تطويرها

تضع مقصورة باترول معيارًا جديدًا للسيارات الرياضية رباعية الدفع الفاخرة، إذ تمزج بين المواد المصنوعة يدويًا والتصميم الذكي الذي يعكس الدقة اليابانية ومستوى الرقي الذي يليق بالمنطقة. ويتجلى هذا الابتكار في تفاصيل المقصورة، من مقاعد «انعدام الجاذبية» التي تقلل الإرهاق أثناء الرحلات الطويلة، إلى نظام التبريد الحيوي الذي يضبط تدفق الهواء وفقًا لدرجة حرارة جسم كل راكب، بينما يغمر السقف البانورامي المقصورة بالضوء. كما يقدّم نظام الصوت الفاخر من «كليبش» تجربة صوتية استثنائية تجعل كل رحلة أكثر تميزًا ومتعة.

أحدث تقنيات الاتصال والتواصل

لضمان تجربة رقمية من الطراز الأول، يقدّم باترول الجديد كليًا قيادة أكثر ذكاءً وتخصيصًا بفضل تقنياته المتطورة. ويستفيد السائقون من نظام المساعدة على القيادة المتقدّم ProPILOT من نيسان، ونظام NissanConnect المدمج مع خدمات «جوجل» لتكامل رقمي سلس. وتمتد هذه التقنيات مع إطلاق الإصدار الثاني من خدمات

Connected Car Services (CCS 2.0) لأول مرة في الشرق الأوسط، التي توفّر وظائف متقدمة عن بُعد تشمل فتح وغلق السيارة وتشغيل المحرك وضبط تكييف الهواء مسبقًا، إلى جانب التشخيص الفوري للأنظمة مثل البطارية وضغط الزيت وحالة الإطارات وغيرها.

وبدعم من شبكة وكلاء نيسان الواسعة في المنطقة، والمبنية على الخبرة والحلول المبتكرة وتجربة العملاء الرائدة، يواصل باترول إرثه في ترسيخ الثقة بقوةٍ أكبر من أي وقت مضى. ومع الاحتفال بذكرى مرور عام على ظهوره العالمي الأول من دولة الإمارات، يبرز باترول بقوته وتقدّمه كدليلٍ على الأصالة المتجذّرة في روح منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن نيسان شركة تصنيع سيارات عالمية تبيع مجموعة كاملة من السيارات تحت العلامات التجارية لنيسان وإنفينيتي وداتسون. يدير المقر العالمي الرئيسي للشركة في يوكوهاما اليابانية العمليات في أربع مناطق هي اليابان- رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، والأمريكيتين، ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا وأوقيانوسيا.

للمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا والتزامنا بالتنقل المستدام، يرجى زيارة Nissan. ويمكن أيضاً متابعتنا على Facebook وInstagram وTwitter وLinkedIn ومشاهدة أحدث مقاطع الفيديو على YouTube.