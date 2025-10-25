أعلنت شركة لايفستايل ديفلوبرز، المطوّر السعودي المتخصص في مشاريع نمط الحياة وجودة الحياة الراقية، عن اكتمال مشروع «ذا ڤيو» في جدة، وذلك يوم الأربعاء الماضي بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وحضور الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة لايفستايل ديفلوبرز سلطان صبحي البترجي، ليشكّل إضافة نوعية إلى مشهد التطوير العقاري الفاخر في المملكة، ويجسّد مزيجاً فريداً من الفخامة، والتصميم العالمي، والاستدامة الذكية.

يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من كورنيش جدة وشارع الملك عبد العزيز، ويضم وحدات سكنية محدودة ومميزة تتنوع بين الشقق الفاخرة والأجنحة الدوبلكس المطلة على البحر الأحمر، ما يمنح السكان تجربة معيشة استثنائية تجمع بين الخصوصية، الراحة، والرقي.

تم تطوير وتصميم المشروع بالتعاون مع YOO Studio العالمي، ويتألف من 15 طابقاً بتصميم يجسد روح الفخامة المعاصرة. ويضم المشروع مرافق راقية على السطح، صالات رياضية منفصلة للرجال والنساء، سينما حصرية، غرف شاي، ومساحات اجتماعية مميزة ومساحات خضراء للاستجمام والاسترخاء، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للعب الأطفال، كما يتبنّى المشروع معايير LEED v4 BD+C للمباني الخضراء، ويحقق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 21%، والمياه بنسبة 45%، بفضل الأنظمة الذكية والتصميم الهندسي الذي يتيح دخول الضوء الطبيعي إلى أكثر من 80% من المساحات الداخلية.

وصرح الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة لايفستايل ديفلوبرز سلطان صبحي البترجي: «افتتاح مشروع «ذا ڤيو» يمثل تتويجاً لرحلتنا في تقديم أسلوب حياة فاخر ومستدام يعكس هوية جدة البحرية ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمعات راقية ومستدامة. نحن لا نبني مشاريع عقارية فحسب، بل نبتكر تجارب متكاملة في قلب المدينة تجمع بين التميز في القطاع السكني والتجاري والضيافة».

ويُعد المشروع من فئة Branded Residences بالشراكة مع YOO Studio،

وهو أول مشروع في المملكة من علامة YOO التجارية، ليعكس فلسفة الشركة في الدمج بين الابتكار، الفخامة، والاستدامة، وترسيخ مفهوم «المعيشة الشاطئية الحضرية» كعلامة فارقة في المشهد السكني بمدينة جدة.