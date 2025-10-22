في خطوة تُعيد رسم ملامح التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت منصة فلك كارت المنصة السعودية المتخصصة في إنشاء المتاجر الإلكترونية إطلاقها رسميًا لخاصية الفيديو إيكومرس، لتكون بذلك أول منصة في الشرق الأوسط التي تمزج بين المشاهدة والتفاعل والشراء في لحظة واحدة.

وتمثّل هذه الخطوة امتدادًا لرؤية المنصة في إعادة تعريف مفهوم التجارة الإلكترونية، من كونها معاملة رقمية جامدة إلى تجربة حيّة تتفاعل مع المستخدم بصريًا وعاطفيًا.

وفي هذا السياق أوضح رائد الأعمال بسام السيف، الرئيس التنفيذي لمنصة فلك كارت أن المنصة تسعى إلى جعل التقنية أكثر إنسانية، قائلًا: «نحن لا نبتكر ميزة جديدة فحسب فقط بل نعيد تشكيل الطريقة التي يتواصل بها البائع مع جمهوره، ليصبح كل فيديو مساحة لقاء بين القصة والمنتج».

وتواصل فلك كارت نموها بخطى واثقة، إذ تخدم آلاف المتاجر داخل المملكة وخارجها، وتعمل على بناء منظومة رقمية متكاملة تشمل بوابات دفع وشركات شحن وحلول ذكاء اصطناعي تُمكّن التجار من قراءة بيانات السوق والتنبؤ بسلوك المستهلكين.

بهذا الإطلاق، تضع فلك كارت بصمة سعودية جديدة في عالم التجارة الإلكترونية، لتؤكد أن الابتكار لم يعد ترفًا بل لغة المستقبل.