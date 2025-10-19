«هيئة النقل»: أكثر من 39 مليون راكب استخدموا قطارات المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، أن قطاع النقل بالقطارات في المملكة حقق رقمًا استثنائيًا خلال الربع الثالث من عام 2025م بعد أن سجل أكثر من 39 مليون راكب تنقلوا باستخدام القطارات.

قطاع النقل السككي

وأوضحت الهيئة أن قطاع النقل السككي بين المدن سجل أكثر من 2.7 مليون راكب تنقلوا عبر القطارات بين المدن، منهم 2.07 مليون راكب لقطار الحرمين السريع، و251 ألف راكب لشبكة قطار الشمال «سار»، و378 ألف راكب لقطار الشرق «سار»؛ مما يعكس الإقبال الكبير والمتزايد خلال الأشهر القليلة الماضية.

القطارات داخل المدن

وعلى صعيد القطارات داخل المدن، أظهرت الإحصائية التي نشرتها الهيئة، تسجيل أكثر من 36.3 مليون راكب تنقلوا باستخدام القطارات داخل المدن، إذ احتل قطار الرياض صدارة قائمة القطارات الأعلى في عدد الركاب بواقع أكثر من 25.2 مليون راكب، فيما سجل الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أكثر من 10.2 مليون راكب، في حين بلغ عدد ركاب الناقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض أكثر من 967 ألف راكب.

وأشارت الهيئة العامة للنقل أن أكثر 4.09 مليون طن وأكثر من 227 ألف حاوية شُحنت عبر خطوط السكك الحديدية، مما يعكس الدور الحيوي للقطارات في دعم الاقتصاد السعودي والإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد، لا سيما في قطاعات الصناعة والتعدين، وذلك ضمن إسهامها لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتسهم حركة القطارات في تسهيل تنقلات الركاب، والبضائع، وتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة؛ مما يسهم بدوره في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية.