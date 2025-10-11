السعودية في «G20».. تحقيق نمو شامل وإصلاح منظمة التجارة العالمية

تعاون وشراكة

شارك محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف محمد العبدالجبار، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين (G20)، الذي عُقد في جمهورية جنوب أفريقيا، أخيراً، وأكد تركيز المملكة على تعزيز التجارة بصفتها وسيلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، ولمواجهة التحديات العالمية كالأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والتحديات الجيوسياسية المؤثرة في التجارة الدولية، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.وأشار العبدالجبار إلى جهود مجموعة العـ20 للتصدي للتحديات العالمية، إذ أطلقت خلال رئاسة المملكة عام 2020م خطة عمل جماعية قصيرة وطويلة المدى للتخفيف من الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19 على التجارة والاستثمار الدوليين، مما كان دليلاً من بين العديد من الأدلة الأخرى التي تُظهر أنه لا يزال بإمكان مجموعة الـ20 المضي قدماً في إصلاحات تهدف إلى تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ودعم اقتصاد عالمي مفتوح وشامل.ونوَّه إلى أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف ليكون شفافاً وقويّاً وأكثر إنصافاً، وليعزز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للجميع بما يخدم الأهداف التنموية العالمية.وعلى هامش الاجتماع، التقى محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وزير البناء والتشييد والأراضي والمعلومات والمنشآت الصغيرة والتصنيع النيوزيلندي كريس بينك، ونائب وزير التجارة الصيني والممثل للتجارة الدولية لي تشينغ قانغ، ونائب وزير التجارة التركي الدكتور مصطفى توزجو، ومساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد الجوسقي، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لمنظمة التجارة العالمية والشؤون متعددة الأطراف الدكتور نيل بيك، وجرت مناقشة مجالات التعاون والشراكة، وتطوير العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.يُذكر أن مجموعة عمل التجارة والاستثمار للعام الحالي 2025م ناقشت عدداً من الأولويات في التجارة والنمو الشامل ومعالجة التحديات المشتركة عالمياً، ومبادئ مجموعة الـ20 رفيعة المستوى بشأن التصنيع المستدام، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.