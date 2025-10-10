اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ترأس خلالها وفد منظومة الصناعة المشارك في المعرض التجاري الدولي للبلاستيك والمطاط (K Show 2025)، الذي يُقام في مدينة دوسلدورف الألمانية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات الصناعية الدولية، وجذب الاستثمارات النوعية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، تتقدمها صناعة الكيماويات التحويلية، وتقنيات التصنيع المتقدم.

وخلال الزيارة، تَفقّد جناح المملكة المشارك في معرض «K Show 2025»، الذي يضم عدداً من الجهات الحكومية؛ لاستعراض تطوّر القدرات الصناعية السعودية، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي.

وعقد الخريّف اجتماعات مع مسؤولي عددٍ من الشركات الألمانية الرائدة في الصناعات الكيماوية، وتنظيم المعارض الصناعية العالمية، فيما ناقشت الاجتماعات سُبل نقل التقنيات وتبادل الخبرات في قطاع الصناعات التحويلية، واستكشاف الفرص المتبادلة في تنظيم المعارض الصناعية، في إطار استعداد المملكة لاستضافة العديد من الأحداث الصناعية الدولية.

وترأس الوزير على هامش المعرض اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة كبرى الشركات الصناعية العالمية، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية في الصناعات الكيماوية التحويلية، وتقنيات التصنيع المتقدم، مقدماً الدعوة للشركات لاستثمار تلك الفرص، والاستفادة من الممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين في القطاع الصناعي.

وشهد الخريّف توقيع العديد من الاتفاقيات المبرمة خلال معرض «K Show 2025».

وتتسق الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومشاركة المملكة في معرض «K Show 2025» مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة، عبر تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة، ونقل أحدث التقنيات الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية.