21 نقطة انخفاض للأسهم.. 6.1 مليار ريال التداولات

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 21.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 11583.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 305 ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 154 شركة.وكانت أسهم شركات تسهيل، وطيران ناس، وأنابيب الشرق، ورسن، والخريف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، ومجموعة إم بي سي، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.20% و3.58%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وشمس، وأرامكو السعودية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أكوا باور، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، وطيران ناس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 19.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 25520.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.