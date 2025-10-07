رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.2% في عام 2025، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 2.8% في أبريل 2025.

وأوضح البنك في تقرير له، أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.3% في عام 2026، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 4.5%.

وذكر أن الزيادة الكبيرة في نمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، ترجع إلى زيادة إنتاج النفط، والنمو القوي للقطاع غير النفطي، خصوصا لقطاع الخدمات، متوقعاً تسارع النمو في عامي 2026 و2027.

وكانت وزارة المالية توقعت في الميزانية التقديرية لعام 2026 نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4% في عام 2025، فيما توقعت نمو الناتج الحقيقي للمملكة بنسبة 4.6% في عام 2026.