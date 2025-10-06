الأسهم تقفز 76 نقطة.. التداولات 6.2 مليار ريال

«نمو» يرتفع 64

صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، بمقدار 76.61 نقطة، ليصل إلى مستوى 11605.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 307 ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 97 شركة.وكانت أسهم شركات مرافق، والإعادة السعودية، ومعادن، وساسكو، ولوبريف، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والبحري، واتحاد اتصالات، والعربي، وثمار، الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.04%.وكانت أسهم شركات باتك، وأمريكانا، وشمس، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والرياض، ومعادن، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو مرتفعا بمقدار 64.55 نقطة، ليصل إلى مستوى 25540.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.