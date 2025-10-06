أتمّت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2025م، بكمية 455,000 طن للتوريد من مناشئ «الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود».

تعزيز المخزون الإستراتيجي

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وتلبية حاجات شركات المطاحن كافة.

وأضاف أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل» ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (ديسمبر 2025م - يناير2026م ) على 7 بواخر: باخرتين لميناء جدة الإسلامي بـ130 ألف طن، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري بـ195 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ130 ألف طن، وتنافست 17 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتمّت الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعراً ومطابقة للمواصفات.