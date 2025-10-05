32 نقطة صعود للأسهم.. المؤشر فوق 11,528

169 نقطة لـ«نمو»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعاً بمقدار 32.87 نقطة، ليصل إلى مستوى 11528.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 248 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 176 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 79 شركة.وكانت أسهم شركات العبيكان للزجاج، والبحري، والأندية للرياضة، والخليج للتدريب، وأملاك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سمو، وأسمنت الشمالية، والإعادة السعودية، ونسيج، ودراية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.72% و2.58%، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والأندية للرياضة، وشمس، وأنابيب، وباتك هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم الأندية للرياضة، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بمقدار 169.63 نقطة، ليصل إلى مستوى 25475.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.