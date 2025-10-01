«هيئة العقار»: منح مهلة 90 يوماً لتقديم طلبات التسجيل العيني بمنطقة الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار منح مهلة 90 يوما اعتبارا من اليوم، لملاك العقارات الواقعة عقاراتهم ضمن نطاق المناطق العقارية التي انتهت فترة التسجيل المحددة لها للتسجيل العيني الأول بمنطقة الرياض، داعية لسرعة المبادرة بتقديم طلبات التسجيل العيني ضمن السجل العقاري.

وأوضحت «الهيئة» أن المهلة المحددة تشمل 55 منطقة عقارية بمنطقة الرياض، وتتضمن الأحياء التالية بمدينة الرياض: حي الفلاح - حي التعاون - حي الوادي - حي الازدهار - حي المصيف - حي الغدير - حي النفل - حي المروج - حي الملك سلمان - ضواحي شرق الرياض - مخططات شمال الرياض - حي العقيق - حي الندى - حي المحمدية - حي الرائد - حطين - النخيل - الملقا - النرجس - الورود - الرحمانية - العارض - الربيع - جامعة الملك سعود - حي الصحافة - الملك فهد - حي الياسمين - حي القيروان - حي الخليج - حي المونسية - المغرزات - حي النهضة - حي المرسلات - جامعة الإمام محمد بن سعود - حي الأندلس - الملك عبدالله - حي إشبيلية - حي الروضة - حي الملك فيصل - حي غرناطة - حي الشهداء - حي المعيزلية - حي اليرموك - حي القدس - حي النزهة - حي القادسية - حي الحمراء - حي قرطبة - حي لبن - حي الحزم - حي الزهرة - حي السويدي الغربي - حي العريجاء الأوسط - حي العوالي - حي العريجاء الغربي - حي ظهرة البديعة - حي الهدا - جزء من حي سدرة - جزء من حي الشعلة - جزء من حي الفرسان - حي النخبة - حي المهدية - حي الخزامى - حي عرقة – ظهرة لبن - حي السفارات - حي نمار - حي المروة - حي شبرا - حي بدر - حي الشفاء - حي النسيم الشرقي - حي النسيم الغربي - حي المنار - حي السلام - حي الريان - حي الروابي - حي الربوة - حي جرير- حي طويق - جزء من عريض - حي الملك عبدالعزيز - حي السليمانية - حي الوزارات - حي الفاخرية - حي عليشة - حي الصناعية - حي الخالدية - حي الدفاع - حي دار البيضاء - مخطط لدن - حي الزهراء - حي الضباط - حي المربع - حي الناصرية - حي النموذجية - حي العليا - حي المعذر الشمالي - حي المؤتمرات - حي الملز - جزء من ضاحية نمار - حي طيبة - حي السعادة - حي الفيحاء - حي السلي - حي الجزيرة - حي النور - حي العزيزية - حي المصانع - حي المنصورة خنشليلة - حي الرمال - مطار الملك خالد الدولي - حي سدرة - حي الجنادرية - حي النظيم - حي الندوة - حي الرماية - حي البيان - حي الصفا - حي الفاروق - حي بنبان - جزء من حي عريض - حي المناخ - حي الفيصلية - حي المشاعل - وادي لبن - مدينة الملك عبدالله للطاقة - حي الوسام - حي السحاب - حي المرجان - حي البشائر - حي الإسكان - حي البرية - المدينة الصناعية الجديدة - حي هيت - خشم العان - حي أحد - حي عكاظ - حي ديراب - حي المنصورية - حي الحائر - حي العماجية - حي الغنامية - أم الشعال - حي السهباء - المصفاة - جزء من حي الخير - حي السويدي - حي سلطانة - حي الدريهمية - حي الشرفية - حي المعذر - حي أم الحمام الشرقي - حي أم الحمام الغربي - حي البديعة - حي العريجاء - حي العمل - حي ثليم - حي الفوطة - حي سكيرينة - حي منفوحة - حي معكال - حي أم سليم - حي العود - حي اليمامة - حي الوسيطا - حي سلام - حي الوشام - حي جبرة - حي البطيحا - حي عتيقة - حي الصالحية - حي الدوبية - حي القرى - حي الشميسي - حي غبيرا - حي صياح - حي الجرادية - حي المرقب - حي الدحو - حي منفوحة الجديدة - حي الديرة - حي الرفيعة، إضافة إلى الأحياء التالية بمحافظة الدرعية: ظهرة العودة غرب - ظهرة العودة شرق - حي العاصمة - حي الملقاة - حي قريوة - حي الفيصلية - حي السرحية - حي الثليما - حي الخالدية - حي الشهداء - حي السلمانية - حي الملك - حي المغترة - حي الشهداء - حي عقرباء - حي سلام - حي الوادي - حي العدل - حي نجد - حي الوصيل - حي الأمير سلطان - حي الواحة - هجرة بويضة، والأحياء التالية بمحافظة المزاحمية: وسيلة - نوارة - غرناطة - طويق - شخيب - حضار - الياسمين - الورود - الواحة - الهدا - المروج - المحمدية - اللؤلؤة - الغطغط - العليا - الصناعية - الصقورية - الشلال - الريف - الراشدية - الحزيمية - الحزم - الجامعة - الأندلس - مشيرفة، إضافة إلى عدد من المخططات الزراعية بمحافظتي حريملاء ومرات.

وأضافت الهيئة أن التسجيل العيني يعتمد على بيانات جيومكانية دقيقة وتقنيات حديثة، ويشترط وجود صك ملكية إلكتروني لإتمام عملية التسجيل، مشيرة إلى إمكانية تقديم ملاك العقارات الذين لم يستوفوا المتطلبات النظامية للتسجيل بسبب عدم امتلاكهم لصك إلكتروني، طلب التقدم الورقي عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري، إذ تمكنهم الخدمة من تقديم أسباب عدم تسجيل عقاراتهم خلال فترة التسجيل المعلنة؛ بهدف حفظ الحقوق وتعزيز مبدأ مرونة التعاملات العقارية بما يحقق المستهدفات الإستراتيجية للمنظومة العقارية.

وأكدت «الهيئة» أنّ جميع المناطق والأحياء العقارية المستهدفة من التسجيل العيني، يُعلن عنها من خلال المنصات والوسائل الرسمية «للهيئة» و«السجل العقاري»، قبل بدء التسجيل وينوه بقرب انتهاء فترة التسجيل، منوهة بأهمية متابعة الإعلانات الرسمية المتعلقة بالمناطق العقارية المستهدفة، إذ يصدر بعد التسجيل «رقم عقار» وصك ملكية حديث يتضمن الموقع الجغرافي والبيانات الدقيقة للعقار، بما يعزز توثيق الملكيات ويحفظ الحقوق ويسهم في تطوير واستدامة القطاع العقاري.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء المعلنة، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم أو تقديم طلبات التقدم الورقي قبل انتهاء المهلة من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، مع إمكانية الاستفادة من الدعم الفني والاستفسارات عبر الرقم الموحد 199002، أو من خلال التطبيق الرسمي.