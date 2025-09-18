«التجارة»: 6319 زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات موسم اليوم الوطني 95

نفذت وزارة التجارة 6319 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 95.

وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وتدعو الوزارة المستهلكين إلى التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح «الباركود» الظاهر في الترخيص للاطلاع على كافة البيانات المتعلقة بالتخفيضات، التي تشمل نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة.