هبوط الذهب عالمياً ينعكس على السوق السعودية.. الأونصة عند 13.894 ريال

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق السعودية، اليوم (الخميس)، تراجعا طفيفا، إذ سجّل سعر الأونصة 13.894.71 ريال (3.639.74 دولار) بعد هبوط قدره 90.07 ريال (24.01 دولار) مقارنة بالإغلاق السابق، وذلك في انعكاس مباشر لحركة الأسواق العالمية وضغوط الدولار.

وفق رصد «عكاظ» لأسعار سبائك الذهب:

السبائك الصغيرة:

1 جرام: 482.71 ريال (128.72 دولار)

2.5 جرام: 1.151.92 ريال (307.18 دولار)

5 جرامات: 2.281.90 ريال (608.51 دولار)

السبائك المتوسطة:

10 جرامات: 4.511.15 ريال (1.202.97 دولار)

20 جراما: 8.960.86 ريال (2.389.56 دولار)

50 جراما: 22.248.55 ريال (5.932.95 دولار)

100 جرام: 44.409.34 ريال (11.842.49 دولار)

السبائك الكبيرة:

نصف كيلو: 221.344.55 ريال (59.025.21 دولار)

كيلو كامل: 441.899.22 ريال (117.839.79 دولار)

واستمرت حالة الترقب في الأسواق بشأن السياسات النقدية الأمريكية، إذ إن ارتفاع الدولار يضغط على أسعار الذهب عالميا، حيث يُنظر إلى الذهب كملاذ استثماري بديل عند ضعف العملات الرئيسية.

انعكاس محلي:

السوق السعودية تعكس هذه التغيرات بشكل مباشر نتيجة ارتباط التسعير بالدولار، والإقبال على السبائك الصغيرة والمتوسطة يظل خيارا شائعا بين الأفراد لحفظ القيمة وسط التذبذبات.

اتجاهات محتملة:

إذا استمر ضغط الدولار وصعود عوائد السندات الأمريكية، قد يشهد الذهب مزيدا من التراجع.

بالمقابل، أي توترات جيوسياسية أو تباطؤ اقتصادي عالمي قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددا.