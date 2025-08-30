السعودية- أمريكا.. فرص في «المتجددة» والتعدين والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم

أنهى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترأس خلالها وفداً رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.وعقد خلال الزيارة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين أمريكيين، شملت: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير التجارة في ولاية كارولينا الشمالية لي ليلي، ركزت هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين الجانبين، واستعراض الفرص المتبادلة في قطاع المعادن الحرجة، ودعم نمو التجارة البينية، وتسهيل وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأمريكية.كما التقى الوزير الخريف قادة شركات صناعية وتعدينية أمريكية، منها: شركة General Mills لتصنيع الأغذية، وشركة Lilac Solutions، الرائدة في تكنولوجيا استخراج الليثيوم، وشركة RTX للطيران، وشركة International Flavor & Fragrances للكيماويات، وشركة Guardian Industries للخدمات الصناعية، وشركة Abbott للأجهزة الطبية، إضافة إلى شركة Skytower Global Investments للاستثمار والتطوير، وشركة MP Materials التعدينية، إذ ناقشت تلك الاجتماعات فرص الاستثمار المشترك، ونقل أحدث تقنيات التصنيع والتعدين، وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.وترأس الخريف اجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكة السعودية الأمريكية في قطاعي الصناعة والتعدين، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص الأمريكي، وناقش الاجتماع الفرص المتبادلة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم.وخلال الزيارة، قام الخريف بجولة في مجمع Research Triangle Park للأبحاث في ولاية كارولينا الشمالية، شملت زيارة معهد SAS للذكاء الاصطناعي ومركز CAMAL للتصنيع، إضافة إلى مختبر EnergyX Lab، كما التقى الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، وجامعة Duke.وزار معرض شركة Honeywell الأمريكية، ومنجم Kings Mountain التابع لشركة Albemarle الرائدة في إنتاج الليثيوم، إذ اطلع على أحدث التقنيات لتطوير المدن الذكية، وأفضل الممارسات العالمية في مجال استخراج المعادن.وتؤكّد الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التزام المملكة ببناء شراكات دولية فاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.