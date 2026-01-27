تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ نحو 4 سنوات، مع استمرار الضغوط على العملة الأمريكية متأثرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الأمريكية.



وانخفض مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري بنسبة 0.4% إلى 96.616 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

مكاسب اليورو



يأتي هذا في ظل مكاسب اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.4% إلى 1.1924 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.3735 دولار، ليواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي.



ويترقب المستثمرون نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم (الثلاثاء) وينتهي غداً (الأربعاء)، وسط توقعات على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.